Musikalischer Spaß für einen guten Zweck

André Luek von der Musik- und Schauspielschule „Music-Voyage“ kommt nach Seesen

Musik verbindet – gemeinsames Singen erst recht. Sicher hat jeder bereits von spaßigen Mitsing-Abenden gehört oder einen solchen vielleicht sogar schon selbst besucht. Wie wäre so etwas im ganz großen Stil? So dachte Berufsmusiker André Luek von der Musik- und Schauspielschule „Music-Voyage“ in Heersum und fordert bei seiner Show „Public-Voice-Orchester“ Jedermann auf, in großer Runde gemeinsam zu singen. Es werden bekannte Lieder der 1950er-Jahre bis hin zu den aktuellen Charts gespielt – und alle Anwesenden singen mit. Dies natürlich nicht auswendig und auch nicht a cappella, sondern mit den Texten zum „Absingen“ auf großer Leinwand und musikalischer Unterstützung. Noten- oder Instrumentenkenntnisse sind nicht erforderlich, einzig Spaß am Singen und an Musik sind hier erwünscht. Selbstverständlich werden in der Vorweihnachtszeit auch ein paar der klassischen Weihnachtslieder nicht fehlen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Jacobson-Hauses statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person, wobei zwei Euro pro Karte als Spende an die Kindertafel Seesen fließen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Überschüsse aus dem Verkauf werden ebenfalls der Kindertafel Seesen gespendet.