Nabu-Gruppe Harzvorland feiert 30. Geburtstag

Die NABU-Gruppe Harzvorland kann in diesem Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken.

Dieses Jubiläum soll mit allen Naturfreunden und Mitgliedern am Sonntag, 18. Juni, gebührend gefeiert werden. Vom Grillplatz in Harriehausen startet um 9.30 Uhr eine fachkundig-geführte Wanderung zum Harzhorn. Begleitet von dem ornithologischen Experten Christian Junge, der interessante Einblicke in Vogelwelt gewähren wird. Am Harzhorn wird um 10.30 Uhr eine Führung mit Museumsbesuch angeboten. Wer nicht mitwandern möchte, kann zu dieser Zeit auch direkt zum Harzhorn kommen. Ein Fahrservice wird angeboten, bitte bei der Anmeldung angeben.Im Harriehäuser Park wird anschließend ein gemütliches Zusammensein mit Speis und Trank stattfinden. Für Grillgut ist gesorgt. Es wird darum gebeten, selber Teller, Besteck und Becher mitzubringen. Die Unkosten betragen für die Führung 3,50 Euro, Essen und Trinken extra. Um alles gut planen zu können, sollten sich Interessierte bis spätestens Freitag, 9. Juni, unter der Telefonnumer (05382) 9552522 oder per E-Mail unter der Adresse NABU-Harzvorland@t-online.de anmelden. Spenden für den Naturschutz sind gerne gesehen.