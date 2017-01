Neuer „Zumba“-Kids-Kurs

Auch im 6. Jahr „Zumba“- Seesen sind die Hallen in jeder Übungsstunde gut gefüllt

Der VfL Seesen freut sich, dass aufgrund der großen Nachfrage ab Februar wieder ein Zumba-Kurs für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren angeboten werden kann. Dieser abgeschlossene Kurs über acht Übungseinheiten beginnt ab dem 8. Februar und findet jeweils mittwochs von 16.45 bis 17.30 Uhr statt. Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es die Möglichkeit an einer Schnupperstunde teilzunehmen (gleiche Uhrzeit s.o.). Die „Zumba“-Instruktoren Anke Brandt und Constanze König würden sich sehr über zahlreiche kleine Tanzmäuse freuen.Auch der durchgehend laufende Jugendkurs ist weiterhin gut besucht und es können regelmäßig neue Zumba-Tänzerinnen begrüßt werden. Die Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren haben schon sehr gute tänzerische Fortschritte gemacht und können auch neue Choreografien sehr schnell umsetzen. Dieser Kurs findet dienstags von 18.15 bis 19 Uhr statt.Bei den Erwachsenen bleibt Zumba ein Phänomen. Auch im 6. Jahr „Zumba“- Seesen ist die Halle in jeder Übungsstunde gut gefüllt und Anke Brandt und Constanze König freuen sich immer wieder über die treuen Tänzer, die die Kurse teilweise schon seit sechs Jahren besuchen, wie auch über regelmäßig neue „Zumba“-Interessenten. Die „Zumba“ -Stunden für die älteren Jugendlichen und Erwachsenen werden dienstags von 19.15 bis 20.15 Uhr und donnerstags von 18.45 bis 19.45 Uhr angeboten.Als Alternative zu den Zumba-Angeboten gibt es seit fast einem Jahr die Fitness-Mix- Stunde. Jeden Mittwoch wird eine andere Sportart angeboten. Neben Wirbelsäulengymnastik und Stepaerobic gehören auch Intervall-Training, Bauch Beine Po, Step & Style und ein Fitness-Zirkel zum festen Programm. Das aktuelle Angebot ist auf der Homepage zumba-seesen und im „Beobachter“ zu finden. Die Kurszeit ist mittwochs von 17.45 bis 18.45 Uhr.Die VfL-Gymnastik-Damen treffen sich wie gehabt mittwochs von 18.45 bis 20 Uhr. Alle angebotenen Kurse finden in der Jahnhalle 2, Jahnstraße, in Seesen statt. Weitere Infos auf zumba-seesen.de.