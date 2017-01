Neujahrsempfang im Tui-Reisecenter Thomas Pülm

Das neue Jahr hat begonnen und da lädt beispielsweise nicht nur die Stadt Seesen zum Neujahrsempfang ein.

Auch Thomas Pülm (Foto oben 2. von links) vom Tui Reisecenter in der Jacobsonstraße hatte am vergangenen Sonnabend Kunden und Gäste und Geschäftsfreunde geladen, um bei einem Gläschen Sekt und leckerem Fingerfood auf das neue Jahr anzustoßen. Gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus den drei Reiseexpertinnen Nadine Sauthoff, Sandra Schweckendieck und Bettina Siewert betreibt Thomas Pülm das Reisecenter im Herzen der Seesener City. Auch während des Neujahrsempfangs hatten die Kunden die Möglichkeit, sich über die neuesten Reisetrends 2017 zu informieren. Das nutzten die Besucher gern. Auch Sportreisen stehen 2017 wieder bevor, so per Bus zum beliebten Skisprung-Weltcup nach Willingen oder zur Handball-Bundesliga in Hannover-Burgdorf.