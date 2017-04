Oberschule Seesen veranstaltet „Offenes Lesen“

Am 23. April ist der Welttag des Buches.

Diesen Tag, der die Bedeutung des Buches und des Lesens besonders hervorhebt, will die Oberschule Seesen nutzen, um der Öffentlichkeit das Projekt „Lesewerkstatt“ vorzustellen und darauf aufmerksam zu machen, wie notwendig gerade in einer Zeit vielfältiger Medien die Lesefähigkeit ist. Den Kindern wird zudem Gelegenheit gegeben, ihre Lesekompetenz unter Beweis zu stellen und zu zeigen, wie viel Spaß das Lesen machen kann. Am Donnerstag, 27. April, zwischen 9 und 11 Uhr werden die Lehrkräfte mit kleinen Gruppen des Jahrgangs 5 verschiedene Plätze in Seesen aufsuchen und dort kleine Vorlesebühnen aufbauen.