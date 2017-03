Osterfeuer auf dem Sonnenberg: Anlieferungszeiten für Baum- und Strauchschnitt

Die Jugendfeuerwehr Seesen baut wieder das traditionelle Brauchtumsfeuer auf dem Sonnenberg auf. Anlieferungszeiten stehen fest.

Mit Hilfe der Kameraden aus der Ortsfeuerwehr und durch die Unterstützung der Bevölkerung baut die Jugendfeuerwehr auch in diesem Jahr wieder das Osterfeuer auf dem Sonnenberg auf. Dafür nimmt die Feuerwehr Strauch- und Baumschnitt an. Die Organisatoren des Osterfeuers auf dem Sonnenberg weisen darauf hin, dass nur unbehandeltes Holz angeliefert werden darf. Es wird regelmäßige Kontrollen geben um das Osterfeuer sauber zu halten.Auch ist das Osterfeuer keine Schuttabladestelle; jegliche Art von Sperrmüll hat auf dem Osterfeuer nichts zu suchen.Die Anlieferungszeiten sind wie folgt:- Vom 3.April bis zum 7.April in der Zeit von 17.30 bis 19.00 Uhr- Am Samstag den 8.April in der Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr- In der Osterwoche vom 10.April bis 12.April in der Zeit von 17.30 bis 19.00 UhrDie Ortsfeuerwehr Seesen betont: Die Anlieferung darf nur zu den festgelegten Zeiten erfolgen. Die Jugendfeuerwehr würde sich bei Anlieferung über eine Spende freuen.