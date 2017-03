Partnerschaftskonzert im Bürgersaal

Künstler aus Wantage und Seesen spielen am 18. März

Bekanntlich beschränkt sich die Partnerschaft zwischen Seesen und Wantage nicht nur auf Besuche hüben wie drüben.

Auch kulturell wird in der mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert währenden Städtepartnerschaft einiges auf die Beine gestellt, und so lädt der Städtepartnerschaftsverein Seesen-Wantage wieder einmal zu einem ganz besonderen Konzert ein. Stattfinden wird es am kommenden Sonnabend, 18. März, um 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses, Jacobsonplatz 1. Mitwirkende sind aus Wantage der bekannte Graham Blyth (Klavier) sowie Elena Kondraschowa (Goslar, Violine) und Claudia Schaare (Seesen, Klavier). Auf dem Programm stehen Werke von Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Antonin Dvorak und Georges Bizet.Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, im Rahmen eines kleinen Empfanges mit den Mitwirkenden ins Gespräch zu kommen.