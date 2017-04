Patrick Kriener hat Michaela Meyer an der Spitze abgelöst

Mitgliederversammlung der SPD Seesen / Patrick Kriener ist neuer Ortsvereinsvorsitzender der SPD

Gleich zu Beginn der SPD-Mitgliederversammlung Seesen, kündigte die Vorsitzende der letzten sieben Jahre, Michaela Meyer, an, dass sie nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehe.

Mit Patrick Kriener wurde am Abend problemlos ein Nachfolger gewählt. Über 50 Sozialdemokraten fanden neben dem ehemaligen Bundesabgeordneten Dr. Peter Eckhardt und der Landtagsabgeordneten Petra Emmerich-Kopatsch den Weg ins Wilhelmsbad.In Ihrem Bericht reflektierte Michaela Meyer die tolle Zeit, die sie als Vorsitzende mit den Seesener Sozialdemokraten verbringen durfte. Weiter ging sie auf den erfolgreichen Kommunalwahlkampf der Seesener SPD ein und dankte vor allem Andrea Melone für die tatkräftige Unterstützung und hervorragende Zusammenarbeit.Die Landtagsabgeordnete Petra Emmerich-Kopatsch berichtete aus der aktuellen Politik in Land und Kreis. Natürlich waren auch ihre Worte vom Dank an Michaela Meyer geprägt, die tiefe Fußspuren in diesem Amt hinterlässt, so Emmerich-Kopatsch.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe des Beobachters vom 5. April 2017.