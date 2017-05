Pfingstkonzert im Steinway-Park

Am Pfingstmontag: Wenn sich Westernhagen und die Beach Boys im Grünen treffen...

Am Pfingstmontag, 5. Juni, dürfen sich Parkbesucher wieder auf ein paar musikalisch-heitere Stunden freuen.

Der Steinway Park Seesen e.V. lädt ab 14 Uhr zum beliebten Pfingstkonzert, auf dem diesmal die bekannte Lauseberger Big-Band aufspielt. Die 20 Mann und Frau starke Truppe unter der Leitung von Nicole Otto ist seit 30 Jahren auf überregionalen Bühnen Zuhause und begeistert mit einem Mix aus Tanz- und Unterhaltungsmusik, der beim ganz jungen wie auch älteren Semester prima ankommt. Wer kann beim Sound von ABBA, CCR und den Blues Brothers schon das Knie still halten und muss zum Takt von Glenn Miller, den Beach Boys und den Toten Hosen nicht automatisch mitwippen? Die Damen und Herren versprechen, für jeden Anlass den richtigen Musikgeschmack im Instrumentenkoffer zu haben.So lässt sich eine kleine Auszeit an der frischen Luft mit Blick in die steinalten Park-Bäume und dem besonderen Klang im Ohr genießen. Konzerte in der Musikmuschel des Steinway-Parks sind immer etwas Besonderes und werden vom Steinway-Park Seesen e.V. ganz ohne Eintritt ermöglicht. Unterstützt wird das Event von MMS – Mobile Music Seesen, und der Bäckerei Brieske. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. An Kaffee, leckerem Kuchen und kühlen Getränken fehlt es nicht. Lediglich auf die gewohnten Sitzreihen vor der Muschel müssen die Gäste wegen der Umgestaltung verzichten. So sind die Sitzmöglichkeiten begrenzt. Gern können eigene Sitzmöbel, der Klappstuhl oder die Liege, vielleicht auch einfach eine gemütliche Decke für die Wiese mitgebracht werden. Das gilt auch für den Lieblingskaffeebecher. Das spart nämlich Müll und schmeckt bestimmt auch viel besser. Bleibt zu hoffen, dass Petrus das perfekte Wetter für einen Feiertagsausflug mit Familie und Freunden schickt. Alle sind herzlich willkommen. Mehr Infos zum Park auf www.steinway-parkseesen.de und tagesaktuelle Neuigkeiten, zum Beispiel zur Wetterlage, auch auf Facebook „Steinway Park Seesen“.