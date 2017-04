Präsentation in der Oberschule

Die Gedenkstättenfahrt der Schüler des 10. Jahrgangs ist zu Ende. Nach einer intensiven und arbeitsreichen Woche sind die Schüler mit vielen Eindrücken von Auschwitz nach Seesen zurückgekehrt. Die Erkenntnisse haben sie in einer Präsentation verarbeitet. Diese möchten sie gerne vorstellen. Die Präsentation erfolgt am Dienstag, 4. April, um 19 Uhr in der Mensa der Oberschule Seesen. Nach der Präsentation besteht die Möglichkeit, ausführlich mit den Schülern und Lehrern zu sprechen. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen.