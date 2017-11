Prof. Dr. Jan R. Ortlepp nicht mehr Ärztlicher Direktor

Asklepios bestätigt

Der Ärztliche Direktor der Asklepios Kliniken Schildautal, Prof. Dr. Jan R. Ortlepp, ist am gestrigen Montag mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten. Das bestätgte gestern Nachmittag auf Anfrage unserer Zeitung der Geschäftsführer der Kliniken in Seesen, Joachim Kröger. Für eine persönliche Stellungnahme war Prof. Dr. Ortlepp am Montag nicht mehr erreichbar. Hintergründe über den Rückzug des langjährigen Ärztlichen Direktors wollte die Geschäftsführung derweil (noch) nicht bekannt geben. In der jüngsten Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über Engpässe in der Patientenversorgung auch bei Asklepios in Seesen. Ob diese im Zusammenhang mit dem Rücktritt stehen, bleibt vorerst offen. Mehr zum Thema in der morgigen Ausgabe.