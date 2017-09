Radwegausbau zwischen Herrhausen und Seesen geht jetzt schnell voran

Zunächst nämlich hatte es Probleme mit der Verrohrung unter der Straße gegeben, danach kam es erneut zu Verzögerungen. Als Ende Juli der Starkregen niederprasselte, war der Betonbau nicht möglich. Danach hatte die beauftragte Fachfirma erst einmal andere Aufträge abzuarbeiten. Andere Firmen damit zu beauftragen war so gut wie nicht möglich, da es in Norddeutschland nur ganz wenige Firmen gibt, die überhaupt mit dieser Arbeit vertraut sind. Nun aber ist es soweit. Der Betonbau dauert rund zehn Tage an und erfolgt fortlaufend.