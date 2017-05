RK Sehusa lädt zum 9. Schlauchbootrennen

Startschuss fällt in diesem Jahr am 24. Juni auf dem Schlossteich

Am Sonnabend, 24. Juni, geht das mittlerweile 9. Seesener Schlauchbootrennen der Reservistenkameradschaft „Sehusa“ Seesen über die Bühne.

Der Teilnehmerkreis ist nicht begrenzt. Jeder, der Lust und Laune hat, kann also mitmachen.Wie immer findet die Veranstaltung auf dem Schlossteich hinter dem Städtischen Museum statt. Am Wettkampftag, der von 11 bis 17 Uhr dauern wird, ist eine Strecke von 300 Metern mit Bojen abgesteckt. Diese gilt es im Schlauchboot möglichst schnell zu absolvieren.Die Mannschaften bestehen aus jeweils vier Personen. Egal, ob Reservistenkameradschaften, Behörden, Firmen, Vereine oder Privatpersonen – alle Interessierten sind herzlich willkommen.Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten einen Pokal, die ersten fünf Mannschaften eine Urkunde. Die erstplatzierte Jugendmannschaft darf sich über einen „Mac Donald's“-Gutschein freuen. Alle Jugendmannschaften erhalten eine Urkunde.Das Startgeld beträgt pro Team und Start fünf Euro. Für die nötige Stärkung ist gesorgt. Erbsensuppe, Bratwurst, Steaks, Kaffee und Kuchen und gekühlte Getränke stehen bereit. Auch diesmal ist eine kleine Info-Meile auf der Skateranlage für die Besucher aufgebaut.Klar, dass sich die RK Sehusa Seesen über eine rege Beteiligung an dieser Veranstaltung freuen würde. Anmeldungen werden bis zum 19. Juni erbeten an Stefan Ahrens, Telefon (05384) 90906 oder 0176-78707961.