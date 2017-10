Sängerin Vero Miller erhält Louis-Spohr-Medaille

Konzerte an Sankt Andreas: 24-jährige Mezzosopranistin am 18. Oktober zu Gast

Alle zwei Jahre wird im Rahmen eines Konzertes von „Konzerte an Sankt Andreas“ in der Seesener St.-Andreas Kirche der Spohrpreis der Stadt Seesen verliehen. Mit dem Preis werden junge und vielversprechende Nachwuchskünstler ausgezeichnet.Die 24-jährige und überaus talentierte Mezzosopranistin Vero Miller ist in diesem Jahr die auserkorene Preisträgerin für die Louis-Spohr-Medaille.Ihr Gesangsstudium begann Vero Miller bei Júlia Várady an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Die Stipendiatin der Stiftung „Yehudi Menuhin – Live Music Now“ belegte zudem Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Cheryl Studer, Wolfgang Rihm, Heinz Holliger und anderen. Inzwischen hat sie an zahlreichen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen, wirkte in verschiedenen Opernproduktionen mit – München (Flight, Ulisse u.a.), Weikersheim (Hänsel und Gretel), Rheinsberg (Alcina) oder Koblenz (Cosi fan tutte) – und trat als Solistin in Konzerten und Oratorien auf. Vero Miller ist derzeit in der Gesangsklasse von KS Prof. Christiane Iven an der Hochschule für Musik und Theater München.Die Überreichung findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 20 Uhr im Rahmen des 4. Abonnementkonzertes 2017 von „Konzerte an Sankt Andreas“ in der St.-Andreas-Kirche durch Bürgermeister Erik Homann statt.Vero Miller wird begleitet von den Norddeutschen Barocksolisten. Auf dem Programm stehen unter anderem Arien von Louis Spohr, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.Karten für das Konzert sind noch erhältlich in der Geschäftsstelle des Seesener Beobachter und an der Abendkasse.