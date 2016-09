Saisonauftakt mit „Backbeat“

Theater der Stadt Seesen / Die Spielzeit beginnt am 6. Oktober

Nun ist es bald so weit.

Am Donnerstag, 6. Oktober, beginnt die Theaterspielzeit 2016 / 2017 der Stadt Seesen. Mit „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ einer musikalischen Zeitreise zu den Anfängen der Beatles eröffnet die Stadt Seesen eine hoffentlich abwechslungsreiche und unterhaltsame Saison. Ab sofort können für die verschiedenen Aufführungen Einzelkarten im Bürgerhaus erworben werden. Auch kleine oder große Abonnements können selbstverständlich noch gebucht werden.Zusätzlich zu den fünf Theatervorführungen überrascht die Theatersaison am 1. November 2016 mit dem Sondergastspiel „2030 – Odyssee im Leerraum".Das Junge Theater Göttingen hat sich auf eine Irrfahrt durch den ländlichen „Leerraum" begeben und mit den Menschen vor Ort gesprochen. Die dort eingefangenen O-Töne der „Experten des Alltags" werden nun auf die Bühne geholt und selbst die BürgermeisterInnen der Städte Seesen, Osterode und Clausthal-Zellerfeld finden sich im Schauspiel wieder. Erwachsene zahlen zehn Euro / ermäßigt acht Euro, Schüler sechs Euro.