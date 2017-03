Schulen für den Zivilcourage-Tag gesucht

TV-Moderator Dennie Klose kommt am 16. August ins Cineplex / Landrat Thomas Brych ist Schirmherr

Die Initiatoren der Goslarer Zivilcouragekampagne (GZK) und der Niedersächsischen Landesschulbehörde laden alle Schüler zum diesjährigen Zivilcouragetag gegen Mobbing ein.

Damit wollen wir die schulischen Bemühungen unterstützen, den „Mobbern die Rote Karte“ zu zeigen und die Opfer auffordern: „Sei stark, hol dir Hilfe!“, heißt es dazu.Gemeinsam mit den teilnehmenden Schulen im Landkreis Goslar wird zunächst der Film „Harte Schule“ – eine preisgekrönte Dokumentation aus Amerika, die das Mobbing von Kindern und Jugendlichen aller Art thematisiert – angeschaut. Das Team von „Harte Schule“ begleitete fünf amerikanische Schüler und dokumentierte, welche Auswirkungen die Attacken auf die Kinder selbst und ihre Familien haben. Zwei weitere Mobbing-Opfer kommen nur posthum zu Wort, da sie die brutalen Übergriffe einfach nicht mehr aushielten und sich das Leben nahmen. Aber auch Lehrer, Eltern und Soziologen äußern sich. In der sich anschließenden Expertendiskussion werden die Schüler mit einbezogen und ihnen wird aufgezeigt, was sie gegen Mobbing und Cyber-Mobbing tun können und wer ihnen dabei hilft. Als Experten nehmen Jutta Sengpiel (Niedersächsische Landesschulbehörde Braunschweig), Jill und Florian Wildmann (Cineplex-Betreiber), Petra Krischker (Polizeidirektorin, Polizeiinspektion Goslar), Rainer Bruckert (WEISSER RING – Landesvorsitzender Niedersachsen) sowie als besonderer Gast Dennie Klose, (GZK – Kampagnenteilnehmer und TV-Moderator), teil. Er steht für Fotos und Autogramme im Anschluss an den offiziellen Teil zur Verfügung.Der Film dauert 98 Minuten und richtet sich an Schüler ab 12 Jahren. Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Teilnehmer und ist am Veranstaltungstag an der Kasse zu entrichten. Teilnehmende Schulen erklären sich bereit, den Film im schulischen Kontext zeitnah nachzubearbeiten, sodass die Schüler die Möglichkeit haben, das Gesehene gemeinsam zu reflektieren. Einlass ist um 8.45 Uhr. Landrat Thomas Brych hat die Schirmherrschaft für diese Präventionsveranstaltung übernommen. Interessierte Schulen melden sich bitte bis Mittwoch, 5. April, bei der Polizei Goslar, Marion Becker, per Email (marion.becker@polizei.niedersachsen.de) oder per Fax (05321) 339407 an.