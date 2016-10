Seesen fehlen die Notärzte

Asklepios Kliniken Schildautal stellen rund um die Uhr den Arzt fürs Einsatzfahrzeug / Klinik kündigt Vertrag

Rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr sind sie in Bereitschaft.

Kommt es in Seesen und der Umgebung zum Notfall rückt die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges der Kreiswirtschaftsbetriebe (KWB) Goslar aus. Bisher kümmerten sich die Asklepios Kliniken Schildautal um die ärztliche Besetzung des Fahrzeuges. In einem persönlichen Gespräch teilte die Geschäftsführung dem Landkreis mit, dass der Vertrag zum 31. Dezember gekündigt wird. Seesen gehen damit die Notärzte aus.Den gesamten Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe des „Beobachter“ vom 20. Oktober 2016.