„Seesen, mein Sehnsuchtsort!"

Kabarettist Django Asül beim Seesener Kulturforum

Wenn ein Bayer nach Seesen kommt, steht „im Festspielhaus“ in der St. Annenstraße ein Weißbier bereit und nicht nur wegen der nahen Harzberge heißt es dann: „Für uns Bayern war Seesen immer schon Sehnsuchtsort.“Das Seesener Kulturforum hatte den Kabarettisten Django Asül wieder einmal für eine Veranstaltung in die Aula eingeladen. Das aktuelle Programm heißt „Die letzte Patrone“, sie wurde zwar begrifflich nicht genannt, war aber trotzdem im besten Sinne „treffend“.Django nähert sich dem Publikum über die regionale Geschichte an, spickt sie mit augenzwinkernder Ironie, hebt Busch und Steinway hervor: „Die ersten Bürgermeister waren Max und Moritz“ und setzt einen Blick von New York auf die Alte Seesener Welt.Django Asyl ist in Hengersberg aufgewachsen. Wenn man den Ortsnamen aus dem Munde eines Kabarettisten hört, mag man an der Existenz zweifeln, aber es gibt ihn wirklich. Für Seesener liegt Hengersberg „hinter“ Deggendorf.Die Rückblicke des türkisch-stämmigen Niederbayern fordern ein „sinnvolles Umgehen mit der Restlaufzeit“, zumal welterkennende Analysen belegen, dass der Mensch jedes Jahr etwas älter wird. Sinnvoll wären das Mitmachen bei der Freiwilligen Feuerwehr oder konkreter pädagogisch die Funktion des Jugendwarts im „Krieger- und Veteranenverein“ oder wachsames Mitglied der Bürgerwehr: „Bei den diffusen Ängsten weiß man im Ernstfall nicht, wohin man schießen soll!“ So tun Pfefferspray, oder besser eine Pfeffermühle genug abschreckende Wirkung.Die gesamte Rezension von Joachim Frassl lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 20. November 2017.