Sehusafest 2017: Sicherheit wird groß geschrieben beim Mittelalter-Spektakel

Neuerung in diesem Jahr: Postkutsche und historische Brettspiele / Veränderter Umzugsverlauf

Die Eintrittspreise beim Sehusafest 2017

Wenn in Seesen Tillys Truppen ihr Lager aufschlagen, Ritter mittelalterliche Schwertkämpfe ausüben und die Schutten die große Steinschleuder für den Kampf fertig machen – dann ist es wieder Zeit für das größte Historienfest Norddeutschlands. Beim jährlichen Sehusafest lassen die Seesener ihre Ahnen auferstehen und zeigen in spektakulären Bildern und Szenen die Geschichte ihrer Stadt.In der über 1000-jährigen Stadt Seesen wird seit 1975 am 1. Wochenende im September das Sehusafest gefeiert. Benannt nach dem ersten Namen Seesens und der Burg Sehusa. Über 1.000 Bürger zeigen in stilechten Gewändern in Spielen und Tänzen geschichtlich belegte Szenen aus Seesens Vergangenheit. Das Sehusafest umfasst eine Zeitspanne vom Mittelalter bis zum Rokoko und ist somit als größtes Historienfest einmalig in Norddeutschland. Für Tausende Besucher bleibt dieses Fest mit seiner besonderen Atmosphäre ein nachhaltiges Erlebnis.Auch in diesem Jahr hat der Historienfestverein wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für das bevorstehende Sehusafestwochenende am 2. und 3. September zusammengestellt. Gaukler, Quacksalber, Ritter und viele andere nahmen Sie mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Auf dem historischen Markt kann man einzigartige Handwerkskunst erwerben. Erstmals dabei sein wird in diesem Jahr eine historische Postkutsche sein, hier werden für Interessierte auch Fahrten angeboten. Außerdem neu: Mittelalterliche Brettspiele vor dem Ratskeller. Wie Bernhard Hasler in seiner Funktion als Marktmeister gegenüber dem „Beobachter“ mitteilt, dürften sich die Besucher natürlich auch wieder auf originalgetreue Eindrücke aus verschiedene Epochen wie Renaissance, Mittelalter, Barock und Rokoko sowie spektakuläre Schlacht- und Belagerungsszenen freuen.Das Highlight ist wohl die Aufführung der Sage vom Silberhohl. Im Hintergrund können Besucher die Kulissen der Burg Sehusa und des ehemaligen Jagdschlosses auf sich wirken lassen. Traditionelle Speisen und Gebräu werden nach alten Rezepturen angerichtet.Aufgrund der Baustelle in der Jacobsonstraße, wird der Umzug in diesem Jahr über eine etwas andere Route geführt: Der Umzug startet um 14 Uhr in der Langen Straße/Einmündung Frankfurter Straße, bewegt sich dann über die Lange Straße vorbei am Stadttor über Rosenstraße und Kleine Reihe, zieht weiter in die Lautenthaler Straße, in die Straße Am Graben und schließlich über die Straße Vor der Kirche aufs Festgelände.Die Seesener Mittelalterband Pestilenzia wird am Sonntag auf dem Markt aufspielen. Um 15.30 und um 17.30 Uhr könnt ihr Pestilenzia auf der Marktbühne (Kreuzung bei „Da Nico“) sehen und hören.Im Zuge der Erstellung des Sicherheitskonzeptes haben sich die Sicherheitsbehörden und der Historienfestverein auf ein grundsätzliches Verbot von Waffen jeglicher Art verständigt. Das betrifft auch Besucher, die in Gewandung auf das Fest kommen und eine dazu passende Showwaffe bei sich tragen möchten.Einzige Ausnahme: Teilnehmer dürfen Showwaffen entsprechend ihrer Gewandung tragen, wenn dies über ihre Gruppe beim Gesamtverein angemeldet ist. Informationen dazu liegen den jeweiligen Vorständen der teilnehmenden Gruppen vor.Darüber hinaus ist auch das Mitführen von größeren Taschen und Rucksäcken verboten. Handtaschen, Gürteltaschen und ähnliches sind erlaubt. In diesem Jahr wird neben der Polizei auch ein Sicherheitsdienst auf dem Festgelände anwesend sein. Dieser wird in den Abendstunden aktiv sein. Natürlich steht die Sicherheit der Gäste an erster Stelle – das auch vor dem Hintergrund von Terroranschlägen in Europa und Deutschland. Ab 23 Uhr werden keine Jugendlichen unter 18 Jahren mehr eingelassen.Erwachsene / Rentner:sechs EuroSchüler, Studenten etc.vier Euro (nur mit Nachweis)Gewandete Besucherdrei EuroMenschen mit Beeinträchtigung und eine Begleitperson je vier Euro(Schwerbehindertenausweis)Kinder unter Schwertmaß (120 Zentimeter) haben freien EintrittWochenend-Ticketnur im Vorverkauf erhältlich (ab zwei Wochen vor der Veranstaltung)Erwachsene zehn EuroSchüler, Studenten etc.sechs Euro (nur mit Nachweis)Tickets sind erhältlich im Bürgerbüro, Am Markt 1Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße 33Geisler Toto-Lotto,Bismarckstraße 18Seesener „Beobachter“,Lautenthaler Straße 3