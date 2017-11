So richtig Lust aufs Lesen gemacht

Allerhand Lektüre bei großer Bücherausstellung in der Grundschule Jahnstraße / Fünf Jahre Leseraum

Eine Veranstaltung darf im Veranstaltungsprogramm der Grundschule Jahnstraße nicht fehlen – die große Bücherausstellung. Auch in diesem Jahr konnte der Eltern- und Förderverein der Schule in Zusammenarbeit mit der Seesener Buchhandlung Isabella Beier ein breit gefächertes Angebot an Kinderliteratur präsentieren. Während ein Besuch für die Jungen und Mädchen bereits im Rahmen des Unterrichts auf dem Stundenplan stand, war die in der Pausenhalle aufgebaute Ausstellung zum Abschluss dann auch für Eltern, Großeltern und Geschwister geöffnet. Und das nicht nur zum Schmökern, sondern natürlich auch zum Kaufen. Bei der großen Auswahl von Büchern aus der „Greg’s Tagebuch“- oder „Die drei ???“-Reihe, Fußball-, Pferde-, magischen Mal- und allerhand Bastelbüchern hatte der Wunschzettel hier und da schon eine stolze Länge erreicht.Für eine gemütliche Pause stand währenddessen das kleine „Büchercafé“ zur Verfügung – hier konnten auch, oder ganz besonders, die Eltern bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Keksen in den Büchern stöbern oder einfach nur ein kleines Päuschen einlegen.Doch das war noch nicht alles. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lud auch diesmal zusätzlich ein Spielzeugflohmarkt im Flur vor der Mensa zum Stöbern ein. Im Vorfeld hatten die Jungen und Mädchen sämtliche Winkel des heimischen Kinderzimmers durchleuchtet und sich gefragt, was nicht mehr benötigt wird und sich zu Geld machen lässt. Und so gab es schließlich mehr als ein halbes Dutzend „Stände“, an denen hauptsächlich Bücher, CDs, Spiele oder Kuscheltiere auf neue Besitzer warteten.