Sommerfest bei Traumwetter

Seniorenwohnanlage „Am Schildberg” feierte mit über 200 Besuchern / Nächstes Jahr wird es größer

Michael Herrmann ist zu frieden.

„Bei diesem Traum von Wetter muss unser Fest einfach nur gut werden“, sagte der Leiter der Seniorenwohnanlage „Am Schildberg“. So kam es auch. Über 200 Besucher versammelten sich im Außengelände der Seniorenwohnanlage. Schattenplätze waren an diesem Tag äußerst begehrt.Ein abwechslungsreiches Programm hatten sich die Verantwortlichen wieder einfallen lassen. Der Einbecker Shanty-Chor sorgte mit seinen stimmungsvollen Liedern für Abwechslung. Zweimal traten sie an diesem Nachmittag auf. So manch ein Besucher wippte im Takt mit. Abgerundet wurde der kulturelle Programmteil vom Auftritt der Akrobaten des MTV Seesen. Bei ihren Sprüngen blieb dem einen oder anderen schon einmal der Mund offen stehen. Tosender Applaus war der verdiente Lohn. „Hätte es geregnet, hätten sie drinnen gar nicht auftreten können”, sagte der Leiter. Zum Glück kam es anders, den Gästen wäre sonst etwas entgangen.Unter die Besucher mischte sich an diesem Tag wieder Clown Figaro. Mit seinen verschiedenen Aktionen, wie den bunten Blumenstrauß, zauberte er ein Lächeln auf die Gesichter.Den gesamten Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 26. August 2016.