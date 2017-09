Sonntag Benefizkonzert im Steinway-Park

Seesen : Steinway Park |

Verein sorgt für handgemachte Musik in der Musikmuschel / Erlös für die vom Hochwasser Betroffenen

Tief Alfred hat bekanntlich vor gut einem Monat für viel Kummer gesorgt. Betroffene wie Helfer sind inmitten der Wassermassen an ihre Grenzen gestoßen. Das hat auch den Steinway-Park Seesen e.V. nicht ungerührt gelassen. Für alle, die sich mal eine Auszeit gönnen wollen und sich ein bisschen „Wohltat“ abholen möchten, oder vielleicht nach einer guten Möglichkeit suchen, eine Spende in den Sammeltopf zu werfen, veranstaltet der Verein am Sonntag, 10. September, ab 12 Uhr ein Benefiz-Konzert zugunsten seiner Parkfreunde in Rhüden und Bornhausen.

In den geselligen Stunden in Seesens „grüner Perle“ wird es an Speis & Trank genauso wenig fehlen wie an einigen tollen Musikformationen, die sich sofort bereit erklärten, für diese gute Sache ohne Gage zu spielen. Die Band „Con AGlio“, das Duo „Feather & Soul“ sowie das unverwechselbare „The glorious gentlemens orchestra“ bringen die perfekte Stimmung für ein nettes Beisammensein mit.

„Feather & Soul“ das sind Felix und Sarah. Das ist Soul, Pop und alles dazwischen. Federleichte, akustische Arrangements mit viel Herzblut und Gefühl machen die Songs der beiden aus. Egal ob Ballade oder stimmungsvoller Partysong, das Duo gibt jedem Stück genau das, was es braucht und dem Zuhörer ganz viel Herz. „CON AGLIO“ bedeutet covern 3.0. Musik und Entertainment getreu dem Motto: „acoustic, unplugged & storyteller“. Ob Singer- und Songwriter-Interpretationen, Rocksongs, oder Acoustic-Pop…, balladesk oder stampfig, CON AGLIO wird das Publikum garantiert zum Schwingen bringen. Und was die „Harzer Gentlemen“ vom „glorious gentlemens orchestra“ betrifft, präsentieren sich diese auch nach langjähriger Bühnenpräsenz gern mit harter Stromgitarrenmusik, puristisch mit Acoustic-Gitarre, Gesang und Überraschungsinstrumenten. Der Unterhaltungsfaktor wird bei dem glamourösen Duo groß geschrieben, wenn sie mit ihrem Publikum eine perfekte Mischung aus Blues, Country, Rock und Soul feiern.

Wer sich also gern von so viel Fröhlichkeit und Energie anstecken lassen und einen kurzweiligen Nachmittag im Park verleben möchte, ist herzlich willkommen. Einfach liebe Freunde und die Familie und auch gern bequeme Sitzmöglichkeiten, eine Decke für die Wiese und den Lieblingskaffeebecher mitbringen. Die Vereinsfreunde sorgen für Würstchen vom Grill, kühle Getränke, Kaffee und was Süßes. Möge die Kasse zugunsten Betroffener klingeln.

Wer den Steinway-Park Seesen e.V. an diesem Tag tatkräftig unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Bei Interesse direkt an den Verein. Alle Kontaktdaten auf www.steinway-park-seesen.de