SPD Seesen fordert „vorausschauendes Handeln“

Patrick Kriener: „Alibi-Aktionen fehlt es an Glaubwürdigkeit!“

„Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht in Generationen zu denken!“ „Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, dieses Zitat Ludwig Erhards ist nicht allen Mitgliedern des Seesener Stadtrates präsent, sobald Haushaltsberatungen anstehen“, so der Vorsitzende der SPD Seesen, Patrick Kriener.Mit den Haushaltsberatungen stellen sich die politischen Gremien in die Pflicht vorausschauend zu handeln und die Bodenhaftung zu bewahren. Die Haushaltsberatungen gehören zu den wichtigsten Debatten und Entscheidungen im kommunalpolitischen Jahresverlauf. Denn mit dem Haushaltsplan wird die Grundlage für den finanziellen Handlungsrahmen unserer Stadt gelegt. Gleichzeitig werden die Weichen für die weitere Entwicklung unseres Gemeinwesens gestellt. Es wird festgelegt, welche Vorhaben in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Daher gilt auch hier, auf die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger einzugehen.„Die Verantwortung kommunaler Entscheidungsträger gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern jetzt und auch für nachfolgende Generationen gebietet: Vermeidung von Belastungen und die Erhaltung des Vorhandenen. Das heißt, ihnen keinen zu großen Schuldenberg und einen Haufen maroder Gebäude zu hinterlassen. Unterzieht man zum Beispiel die im Eigentum der Stadt Seesen liegenden Dorfgemeinschaftshäuser einer näheren Betrachtung, sind Zweifel an diesem Verantwortungsbewusstsein durchaus angebracht“, führt Kriener weiter aus. Aus diesem Grund fordert die Seesener SPD ein ausreichendes Investitionsvolumen um nötige Maßnahmen an den Dorfgemeinschaftshäusern umsetzen zu können.