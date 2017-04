„Spezialitäten-Café“ beim Frühlingsfest

Lady-Lions servieren köstliche Torten für den guten Zweck

Die Damen des Lady- Lions-Clubs Seesen-Osterode Roswitha von Gandersheim begrüßen ihre Gäste im Rahmen des bevorstehenden Frühlingsfestes am Sonntag, 23. April, wieder mit selbst gebackenen raffinierten Torten, leckerem Gebäck, frischem Kaffee und Kaltgetränken.„Seit der Lions-Club im Jahre 2006 die Schirmherrschaft für das Projekt HilDE (Hilfe bei Demenz) übernommen hat, unterstützen wir diese segensreiche Einrichtung für Betroffene und Angehörige“, sagt die Präsidentin der Lady-Lions, Dr. Andrea Huth. Mit den Einnahmen aus dem Spezialitäten-Café wird auch in diesem Jahr wieder das monatlich stattfindende Tanzcafé im Seniorenheim St. Vitus mitfinanziert. „Den älteren Herrschaften bei Gesang und Bewegung ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, ist auch für uns eine große Freude“, so Andrea Huth.