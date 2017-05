Spielplatzgestaltung finanziert

Stiftung des Lions-Clubs Bad Gandersheim-Seesen unterstützt Initiative junger Familien

Die Initiative junger Familien in Ackenhausen kann Dank der Spende über 3.200 Euro der Stiftung des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen den Spielplatz im Ort neu gestalten. Auf dem neuen Spielplatz sollen sich Kinder im Alter von ein bis zwölf Jahren auch altersübergreifend treffen und miteinander spielen können. Damit wird einerseits die Sozialkompetenz der Kinder gesteigert, aber auch die Gemeinschaft der Kinder altersübergreifend gefördert.Die Vorstandsmitglieder der Stiftung des Lions-Clubs Bad Gandersheim-Seesen, Dieter Brinkmann und Bernd Frerichs, und der Präsident des Lions-Clubs Bad Gandersheim-Seesen, Hartmut Jürgens, übergaben Katja Geske von der Initiative junger Eltern den Spendenscheck über 3.200 Euro. „Es ist schön, dass wir mit dieser Spende das große Engagement der Eltern unterstützen können“, freute sich Dieter Brinkmann und sein Stiftungsvorstandskollege Bernd Frerichs ergänzte: „Ein altersübergreifender Spielplatz ist sowohl für die Kinder als auch ihren Eltern ein schöner Dorfmittel- und Treffpunkt.“ Auch Hartmut Jürgens würdigte die ehrenamtliche Arbeit der jungen Eltern, die mit kleinen und großen Spenden von Ackenhäusern, Freunden und Bekannten bereits den Grundstock für die Neugestaltung des Spielplatzes gelegt hatten. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagte Katja Geske und dankte den Lions-Vertretern herzlich für die großzügige Zuwendung. „Ein Ort zum Spielen und Toben ist in der heutigen schnelllebigen Zeit rar geworden“, so Geske weiter. „Nun sind wir der Verwirklichung unseres Vorhabens einen Riesenschritt näher gekommen.“ Auch die Lions-Vertreter sind sich einig, dass der neue Spielplatz dem gesamten Dorfleben zugutekommt, denn von einem lebendigen Dorfleben profitieren letzten Endes alle Dorfbewohner.„We serve – Wir dienen“, so lautet das Motto des Lions Clubs, der in über 200 Ländern aktiv ist. Rund 1,3 Millionen Mitglieder haben sich mittlerweile dem Dienst an der Gemeinschaft und der Toleranz im menschlichen Miteinander verpflichtet. Mit der Unterstützung der Tafel leistet die Stiftung des Lions Clubs einen wichtigen sozialen Beitrag für die Gesellschaft.