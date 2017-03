Stadtmarketing gibt Gastgeberverzeichnis 2017 heraus

Die 24-seitige Broschüre dient Gästen als Orientierung bei der Wahl ihrer Unterkunft

Nach umfangreicher Aktualisierung hat die Stadtmarketing Seesen eG das neue Gastgeberverzeichnis für Seesen und die Stadtteile herausgegeben.

Die 24-seitige Broschüre vereint Unterkunftsverzeichnis und Imagebroschüre und dient potenziellen Gästen als Orientierung bei der Wahl ihrer Unterkunft. Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Gastronomie sowie ein Stadtplan vervollständigen die informative Broschüre.Das Gastgeberverzeichnis 2017 stellt knapp 40 Quartiere der unterschiedlichsten Art vor: vier Hotels, sieben Pensionen sowie 26 Ferienwohnungen und -häuser sind darin zu finden. „Wir freuen uns, dass einige neue Unterkünfte dazu gekommen sind und dass das Interesse an der Klassifizierung der Objekte steigt“, sagt Mandy Graul von der Stadtmarketing Seesen eG. Nach Angaben des „Landesamts für Statistik Niedersachsen“ werden jährlich mehr als 20.000 Gästeankünfte in Seesen verzeichnet.Den gesamten Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 17. März 2017.