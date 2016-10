Standing Ovations beim Konzert

Freie Christengemeinde Seesen feiert 50-jähriges Bestehen – Auszeichnung für Pastor Alexander Bischoff

Bunt und beschwingt feierte die Freie Christengemeinde (FCG) Seesen ihr 50-jähriges Bestehen.

Um diesem Anlass einen würdigen Rahmen zu geben, hatten sich die Initiatoren eine Menge einfallen lassen.Zum Auftakt trat am vergangenen Freitag der Kinderchor „Children of Hope“ aus Uganda auf. 25 ganz junge Sängerinnen und Sänger überzeugten mit ihrem leidenschaftlichen Arrangement und ihren Liedern. Das 150-köpfige Publikum ließ nicht lange auf sich warten und folgte den Interpretationen von bekannten und weniger bekannten Gospelliedern. Am Samstagabend folgte der ERF-Chor mit einem hochkarätigen Repertoire, das dem musikalischem Ohr alles zu bieten vermochte, was die Chormusik hergeben kann.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der gesamten Ausgabe vom 13. Oktober 2016.