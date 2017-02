Studienreise London - Immer ein Erlebnis

Im Herbst geht es mit der Jugendfreizeitstätte Seesen wieder nach London

Auch in diesem Jahr bietet die Jugendfreizeitstätte Seesen (JFS Seesen) eine mehrtägige Studienreise nach London, für Jugendliche, ab 14 Jahren aus Seesen an. Vom 2. bis 5. Oktober 2017 haben Jugendliche, in Begleitung von Betreuern, die Möglichkeit die Weltmetropole zu besuchen und zu erkunden!Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass ab Hannover geflogen wird und somit schnell vor Ort die Erkundung gestartet werden kann. Vor Ort sind verschiedene Touren durch London geplant. Diese können auf „eigene Faust“ oder mit Betreuern erkundet werden und führen – zu Fuß oder per Bus begangen – an vielen Sehenswürdigkeiten in London vorbei und somit kann man die berühmten Insider-Stadtteile, wie Camden oder Shoreditch, erkunden.Weiterhin sind der Besuch der Sky Gardens (London aus 155 Meter Höhe erleben) oder der Harry Potter Filmstudios geplant. Natürlich wird das allseits beliebte Shopping auf der Oxford Street nicht fehlen. Die Unterkunft (mit Frühstück) befindet sich zentrumsnah und ist somit in wenigen Minuten per U-Bahn oder Bus zu erreichen.Infos und Anmeldungen bis zu den Osterferien am 7. April erfolgen unter: london@jfs-seesen.de oder in der JFS Seesen. Der Teilnehmerbetrag für vier volle Tage vor Ort verläuft sich auf 369 Euro. Es gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl.