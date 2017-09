Suche nach 55-Jährigem bisher erfolglos

Bereits seit Dienstag, 26. September, wird der 55-jährige Jens Wedig Burchhardt aus Lautenthal vermisst.Gründe dafür sind nicht bekannt geworden.Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Suchmaßnahmen sowohl der Angehörigen als auch der Polizei blieben bislang leider erfolglos, lediglich der von ihm benutzte Pkw konnte zwischenzeitlich auf einem Parkplatz an der L 616 in der Nähe der Seesener Schildautal-Klinik aufgefunden werden.Er ist knapp 175 Zentimeter groß, zirka 65 Kilogramm schwer, trägt einen ergrauten Vollbart, und nach bisherigen Erkenntnissen lediglich mit einem grünen T-Shirt, einer schwarz-weißen Bermuda-Hose mit Palmenaufdruck und blau-weißen Badelatschen bekleidet.Wer Herrn Burchhardt gesehen hat wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.