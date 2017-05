Täter brechen Tresor auf

Nachdem erst jüngst bei McDonald’s in Rhüden eingebrochen wurde, schlugen unbekannte Täter nun direkt in Seesen zu.

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag um 17 Uhr bis Dienstag um 8.30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Tierfutterbedarfsgeschäft „Zoo & Co. – Alles für Tiere” in der Braunschweiger Straße in Seesen ein. Hier brachen sie einen Tresor auf und entwendeten einen größeren Bargeldbetrag. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 15.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer: (05381) 9440, in Verbindung zu setzen.