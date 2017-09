Tafel Seesen sucht weitere Unterstützung

Ehrenamt bei der Tafel Seesen: Weitere Helfer mit Herz gesucht

Freiwilliges Engagement ist das Herzstück der Tafel-Arbeit. Als ehrenamtliche getragene Organisation ist die Tafel Seesen auf den Einsatz und den Elan der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer angewiesen.Nur mit ihnen schafft sie es Tag für Tag, bedürftigen Menschen in akuten Notsituationen zu helfen und ihnen ein Stück sozialer Teilhabe zu ermöglichen. Derzeit sind mehr als 20 freiwillige Helferinnen und Helfer regelmäßig für die Tafel Seesen aktiv. Ob Pensionäre oder Schüler, Hausfrauen und -männer, Arbeitende oder Arbeitslose:Bei der Tafel Seesen kommen Menschen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern, gesellschaftlichen Schichten und Kulturen zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: der sinnlosen Verschwendung genießbarer Lebensmittel entgegenzuwirken und mit diesen wertvollen Nahrungsmitteln die Menschen zu unterstützen, die der Hilfe bedürfen.Für die Ehrenamtlichen stellt die freiwillige Arbeit bei der Tafel eine sinnhafte Aufgabe dar, die, ausgeübt im Team mit netten Menschen, Freude und Abwechslung bietet. Bei der Tafel Seesen treffen sie auf Menschen, die ihre Werte und Überzeugungen teilen, aber auch auf Menschen verschiedenster Altersgruppen und aus vielen unterschiedlichen kulturellen Kontexten, auf die sie sonst vermutlich nicht treffen würden.Die Tafel Seesen ist somit auch ein Ort der Begegnung und des intergenerationellen und interkulturellen Austauschs.„Die Bandbreite der Einsatzbereiche der ehrenamtlichen Helfer ist vielfältig und umfasst sämtliche Prozesse des Tafel-Betriebs vor Ort: von der Arbeit als Fahrer oder im Lager über den Einsatz bei der Ausgabe und Verarbeitung von Lebensmitteln bis zur Organisation von Veranstaltungen.Ohne ihre Zeitspenden und vielfältigen Kompetenzen hätte sich die Tafel in Seesen nicht zu dem entwickeln können, was sie heute ist.“ berichtet Marion Deerberg, verantwortlich für die Tafel Seesen. Und sie erzählt weiter: „Mitmachen kann jede und jeder, ohne besondere Vorkenntnisse. Ehrenamtliche bestimmen selbst, im welchen Umfang sie sich einbringen.Die Möglichkeiten sich bei der Tafel Seesen einzubringen, sind so vielfältig, wie die Tafel selbst. Eine Tätigkeit bei der Tafel ist vor allem ein persönlicher Gewinn.“Wem das Thema Lebensmittelrettung besonders am Herzen liegt oder wer sich für Bedürftige einsetzen oder seine Freizeit sinnvoll investieren will, der ist bei der Tafel Seesen genau an der richtigen Stelle. Die gemeinnützige Tafel Seesen und ihr Trägerverein suchen immer Unterstützung.Bei Interesse hat jeder die Möglichkeit direkt Kontakt mit Marion Deerberg aufzunehmen. Sie hilft gerne, die zu den Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechende Tätigkeit bei der Tafel Seesen zu finden. Telefon: (05381) 942655 oder per E-Mail: tafel-seesen@gmx.de.