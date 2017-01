Tag der offenen Tür für Viertklässler im JGS

Am Mittwoch, 8. Februar, lädt das Jacobson-Gymnasium Seesen in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr alle interessierten Eltern und Schüler der jetzigen vierten Grundschulklassen ganz herzlich zu einem Tag der offenen Tür ein.

In einer zentralen Veranstaltung informiert die Schule über das Unterrichts- und Ganztagsangebot und es werden organisatorische Fragen zum Anmeldeverfahren sowie zur Lernmittelausleihe beantwortet. Darüber hinaus erhalten Schüler und Eltern Entscheidungshilfen für die Wahl der zweiten Fremdsprache.Im Anschluss an die zentrale Veranstaltung sind alle Gäste herzlich zu einem Rundgang durch die Schule eingeladen. Dabei gewähren die verschiedenen Fachgruppen einen abwechslungsreichen Einblick in ihre Arbeit. Neben Schnupperunterricht in den Fremdsprachen Französisch und Latein sowie naturwissenschaftlichen Experimenten werden interessante Spiele und Mitmachaktionen angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen der Eltern- und Freundeskreis der Schule mit Kaffee und Kuchen.Nähere Informationen sind der Homepage unter www.jacobson-gymnasium.de zu entnehmen.