Tea at the Museum und weitere Aktivitäten 2017

Partnerschaftsverein: Ausflug nach Wantage und Konzert mit Graham Blyth

Am kommenden Montag, 16. Januar findet um 16 Uhr wieder das „Tea at the museum”, im Städtischen Museum in Seesen des Partnerschaftsvereins Seesen-Wantage statt, eine schöne Gelegenheit dem Winterwetter zu entfliehen und einige gemütliche Stunden bei Tee, englischem Gebäck und netten Gesprächen zu verbringen.

Um entsprechend planen zu können, wird gebeten sich bis zum Mittwoch, 11. Januar unter der Telefonnummer: (05381) 70130 bei Renate Pilarski anzumelden.Die Mitgliederversammlung ist terminiert auf Donnerstag, 9. Februar im Hotel Wilhelmsbad in Seesen. Wahlen zum Vorstand sind dabei vorgesehen. Im März wird wieder ein Konzert mit Künstlern aus Wantage (Graham Blyth), Seesen (Claudia Schaare) und Goslar (Elena Kondraschowa) veranstaltet. Dieses findet am Sonnabend, 18. März statt und ist im Seesener Bürgersaal geplant.Last, but not least: wird vom 20. bis zum 28. Juli erneut nach Wantage gefahren. Dort werden wieder Ausflüge in die Umgebung unternommen und die Gastfreundschaft genossen. Weitere Informationen zur Urlaubsplanung und weiterem werden demnächst bekannt gegeben.