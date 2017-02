Tolle Beteiligung bei der diesjährigen Winterwanderung

50 Wanderer folgten der Einladung vom Heimatverein Münchehof e.V.

Auch in diesem Jahr hat der Heimatverein Münchehof e.V. an seine langjährige Tradition angeknüpft und ist erneut mit Winterwanderungen sowie mit einem zünftigen Grünkohlessen ins Veranstaltungsjahr gestartet.

Auch wenn diesmal der Schnee fehlte, sorgte das angenehme Winterwetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unterwegs gleichwohl für eine angemessene Stimmung. Und so ergaben sich dann doch passende Rahmenbedingungen, um unter fachkundiger Führung durch die Münchehöfer Flure, Wälder und Auen zu streifen. Kein Wunder also, dass es den vielen wanderfreudigen Mitgliedern des Heimatvereins Münchehof, immerhin waren diesmal über 50 Wanderer der Einladung gefolgt, in diesem Jahr besonders viel Freude bereitete, den Tag gemeinsam zu genießen. Die große Tour mit der längeren Wanderstrecke startete unter Führung von Revierförster, in der Regel Werner Hachmeister, der es sich erneut nicht nehmen ließ, unterwegs viel interessante Informationen über die Forstwirtschaft zu vermitteln, diesmal um 9 Uhr an der Mittelpunktgrundschule und führte über die Fürstenhagener Straße und den Röseberg schnurstracks dem Törenberg entgegen. An der nahegelegenen Schutzhütte wurde dann zunächst eine kleine Pause eingelegt, um die Flüssigkeitsdefizite mit geeigneten Durstlöschern auszugleichen. Dann ging es weiter zum Ildehäuser Wald, um dann über Fürstenhagen wieder den Rückweg anzutreten, der „Unter dem Bären Cämpen“, neuzeitlich auch Erdbeerweg genannt, entlang führte und schließlich pünktlich zum Essen kurz vor 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus endete.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Beobachters vom 14. Februar.