Stadtbücherei Seesen: Klaus-Peter Wolf las im Saal des Jacobsonhauses

Seesen. Am Dienstag war Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf für eine Lesung in Seesen zu Gast. Er präsentierte an diesem Abend seinen neuen Bestseller „Totenstille im Watt“. Vor ausverkauftem Haus stellte er das erste Buch seiner neuen Krimireihe, mit dem Hauptprotagonisten Dr. Sommerfeld, vor. Ein weiterer Teil dieser Serie, die, wie die Ostfriesenkrimis ebenfalls in Norden spielt, ist für nächsten Sommer geplant. Wolf, der bereits zahlreiche Bestseller schrieb und dessen Ostfriesenkrimis zurzeit für das ZDF verfilmt werden, wurde von seiner Frau, der Liedermacherin und Autorin, Bettina Göschl, musikalisch begleitet. Zu Beginn der Lesung erzählte Wolf dem Publikum, wie er zu der Idee eine Serie über einen Hochstapler (Dr. Sommerfeld) zu schreiben, kam. Des Weiteren beschrieb er, wie die enge Zusammenarbeit mit seiner Frau im Rahmen seiner Lesungen entstanden ist. Diese präsentierte, passend zum Thema, zwischen den vorgestellten Textstellen der neuen Serie, die Wolf vortrug, mehrere Lieder ihrer CD „Ostfriesenblues“. Dadurch wurde das Programm neben den zahlreichen Anekdoten von Klaus-Peter Wolf sehr aufgelockert, was dem Publikum sehr viel Freude bereitete. Vor und während der Pause signierte Wolf für die Besucher seine Bücher, die diese entweder von zu Hause mitgebracht oder am Büchertisch der Buchhandlung Isabella Beier erworben hatten.Das Team der Stadtbücherei sorgte in der Pause wie gewohnt für Getränke. Nach der Pause gab Klaus-Peter Wolf noch einige Passagen seines letzten Ostfriesenkrimis „Ostfriesentod“ zum Besten und seine Frau trug noch mehrere unterhaltsame und lustige Krimilieder vor. Alles in allem ein kurzweiliger und gelungener Abend für das Publikum, der kurz vor 22 Uhr endete.Die Lesung wurde gefördert von der Büchereizentrale Niedersachsen. Die Weiterentwicklung des Jacobson-Hauses Seesen zu einem kommunalen Zentrum für Bildungs- und Kulturaktivitäten wird gefördert in „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes.