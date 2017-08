TSV Herrhausen zieht Jahresbilanz und ehrt Mitglieder

Seesen : Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen |

Die Jahreshauptversammlung des TSV Herrhausen findet am Sonnabend, 19. August, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen statt. Die Tagesordnung hängt in den Schaukästen des TSV in Herrhausen aus. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird ein Imbiss gereicht. Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme seiner Mitglieder sehr freuen. Außerdem bittet der Vorstand alle, die eine Einladung zu einer Ehrung bekommen, sich rechtzeitig an- beziehungsweise abzumelden. Anträge sind bis zum 12. August beim Vorstand einzureichen.