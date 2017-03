Unbekannter entreißt 17-Jährigem frühmorgens den Rucksack

Überfall, Verfolgung und Rangelei in der Seesener Innenstadt

Am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr begab sich ein 17-jähriger Mann vom Bahnhof aus in die Innenstadt in die Jacobsonstraße. Rund 20 Meter vor der Baustellenabsperrung in der Jacobsonstraße wurde ihm plötzlich der Rucksack entrissen. Der unbekannte Täter flüchtete, konnte aber von dem Geschädigten verfolgt werden. Gegenüber der Einfahrt zum Amtsgericht konnte der Täter vom Geschädigten gestellt werden. Der Geschädigte wollte dem Täter den Rucksack wieder abnehmen. Daraufhin verletzte der Täter das Opfer plötzlich mittels eines scharfen Gegenstandes leicht, so dass er eine blutende Wunde davon trug, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter ließ dann den Rucksack zurück und lief in Richtung Wilhelmsplatz davon. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 25 bis 35 Jahre alt, kräftige Statur, zirka 1,80 Meter groß, vermutlich Deutscher beziehungsweise mit europäischer Abstammung, bekleidet mit einer schwarzen Woll- oder Strickmütze, einer dunklen oder schwarzen Jacke, einer dunklen beziehungsweise schwarzen Hose, vermutlich einer dunklen Jeans.Er habe akzentfrei hochdeutsch gesprochen, er habe vermutlich weder Bart noch Brille gehabt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Telefonnummer (05381) 944-0 in Verbindung zu setzen.