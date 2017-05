In der Zeit vom Sonnabend, 29. April 15 Uhr, bis Montag 1. Mai, 15 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ein Hinweisschild des MTV Seesen am Ortsausgang Seesen in Richtung Lutter.

Sie brachen das Schild aus den Halterungsklammerungen ab. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von zirka 350 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer: (05381) 9440, in Verbindung zu setzen.