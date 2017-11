Vorweihnachtliches Flair bei der Lebenshilfe

Adventsmarkt präsentierte sich den zahlreichen Besuchern mit einem bunten und vielfältigen Programm

In diesem Jahr ist die Adventszeit recht kurz. Denn der 4. Adventssonntag und Heiligabend fallen auf den gleichen Tag. Viele haben bereits mit dem Geschenkekauf fürs Weihnachtsfest begonnen. Besondere Gelegenheit dazu hatten alle am vergangenen Sonnabend bei der Seesener Lebenshilfe.Das „Haus am Kurpark“ in der Lautenthaler Straße lud zu einem traditionellen Adventsbasar ein. Dieser stand unter dem Motto „Wir holen die Sterne vom Himmel“. Am Eingang standen zwei Wunschbäume bereit. Zwei Mitarbeiter hatten sich als Engel verkleidet. Sie luden die Kinder zum Gestalten ihres eigenen Wunschzettels ein. Dieser wurde dann mit einer Holzklammer am Wunschbaum befestigt. „Glück für meine Schwester“, war unter anderem zu lesen. Viele Familien legten hier einen ersten Zwischenstopp ein.Allen Besuchern wurde in der Einladung ein buntes, vielfältiges Programm versprochen. Dazu kam es auch. In zahlreichen Räumen war etwas los. Mit Adventsgestecken, Weihnachtsdekorationen und selbst gebackenen Keksen machten sich die Besucher auf dem Heimweg.