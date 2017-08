Wahlkampf geht in die heiße Phase – Gabriel und McAllister kommen

Das Städtchen Seesen bildet da keine Ausnahme. In der kommenden Woche geben sich gleich zwei Ex-Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen die Klinke in die Hand.Zunächst einmal lädt der SPD-Ortsverein Seesen zu einem Bürgergespräch mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel alle Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 15. August, ins Jacobson-Haus ein. Ab 19 Uhr will Sigmar Gabriel im Bürgersaal „Rede und Antwort“ stehen. Bevor er sich den Fragen und Kritiken der Bürgerinnen und Bürger stellen wird, steht ein kurzer Einblick in die Bundespolitik auf dem Programm.Nur zwei Tage später, am Donnerstag, 17. August, gibt sich dann der Europaabgeordnete David McAllister die Ehre. Zu diesem gemütlichen „Sommerband“ bei Knabbereien und Getränken auf dem Jacobsonplatz laden ab 17 Uhr der CDU-Stadtverband Seesen und der Bundestagsabgeordnete Uwe Lagosky herzlich ein. David McAllister wird ab 17.30 Uhr sprechen. Anschließend wird es noch Gelegenheit zum politischen Austausch geben. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit.