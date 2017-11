Was ein Stück Kuchen alles sein kann...

Wer hat dem Maulwurf auf den Kopf gemacht?: „Stille Hunde“ sorgen im Jacobson-Haus für großen Spaß

Was denn, schon zu Ende? Für das kleine und große Publikum hätte das jüngste Gastspiel der „Stillen Hunde“ im Saal des Jacobson-Hauses gut und gerne doppelt so lange dauern können. In rund 40 Minuten setzten Christoph Huber und Stefan Dehler in dem Kinderstück „Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ den gleichnamigen Bilderbuchklassiker ebenso gekonnt wie genial komisch in Szene. Eingeladen zu diesem großen Spaß hatte die Stadtbücherei Seesen; und wie immer, wenn die „Stillen Hunde“ nach Seesen kommen, war die Veranstaltung in null Komma nichts ausverkauft.Eingebettet war das Geschehen in eine Geburtstagsparty. Huber spielt das Geburtstagskind (und letztlich mit Latzhose, Wollmütze und Sonnenbrille auch den Maulwurf), Dehler den Gast, der das Präsent vergessen hat. Mitten in dieser Verlegenheit fällt ihm was ein. Er zaubert einfach etwas ganz, ganz, ganz langes aus dem Ärmel – eine Geschichte. Und schon sind das mittlerweile von einem übelriechenden Häufchen gekrönte „Geburtstagskind“ und sein Gast schon mittendrin in selbiger.