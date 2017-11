Weihnachten unter dem Mistelzweig

Mistelzweigverkauf der Lions-Clubs in diesem Jahr wieder im EDEKA-Markt Seesen

Am Freitag, den 24. November werden die Mitglieder der örtlichen Lions-Clubs Bad Gandersheim-Seesen und Seesen Osterode „Roswitha von Gandersheim“ wie in den früheren Jahren wieder ab 11 Uhr in den EDEKA-Märkten (E-Center) in Seesen und Bad Gandersheim selbst geschnittene und schön verzierte Mistelzweige für eine gute Sache zum Verkauf anbieten.Auch diesmal soll der Erlös wieder bedürftigen Familien, Kindern und Jugendlichen der Region ein frohes Weihnachtsfest bescheren.Die Vorarbeit erfordert dabei vollen Einsatz: Während die Herren sich in schwindelnde Höhen wagen, um die schönsten Misteln von den Bäumen zu schneiden, treffen sich die Damen, um gestärkt mit Glühwein, Kaffee und Plätzchen daraus ansehnliche und schön verzierte Sträuße für Türen, Decken und Fenster zu binden.Beide Clubs können mit Stolz auf diese seit Jahren gut eingeführte und erfolgreiche Aktivität zurückblicken, mit Hilfe derer es unter anderem gelang, das Friedensdorf Oberhausen, das Kulturforum Seesen, die Kinder- und Jugendarbeit der Region, wie das Jugendzentrum und die Jugendfeuerwehren, die Seesener und Bad Gandersheimer „Tafel-Läden“ und vor allem in Not geratene Kinder und deren Familien vor Ort zu unterstützen und ein klein wenig Weihnachtsfreude zu schenken.So stehen am Freitag, 24. November, die Damen und Herren der Lions Clubs ab 11 Uhr bis ungefähr 14 Uhr mit ihren geschmückten Mistelzweigen vor dem EDEKA-Markt und hoffen auf rege Anteilnahme und guten Verkauf.