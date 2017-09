Windkraftgegner wehren sich weiter gegen den Standort in Seesen

Zusammenkunft in Bornhausen / Sprecher benachbarter Windparks berichten über Neuigkeiten

Der Kampf gegen Windenergieanlagen im Stadtgebiet geht weiter. Am Mittwochabend hat die Bürgerinitiative gegen Windkraft in Seesen getagt und deutlich gemacht, dass sie den Kampf gegen den Standort im Stadtgebiet Seesen weiter betreibt.BI-Sprecher Hans-Walter Pallinger berichtete, dass es von Seiten des Regionalverbandes (früher Zweckverband Großraum Braunschweig) zwar noch nichts Neues gebe, ihm aber mitgeteilt wurde, dass die Auswertung der zahlreichen Eingaben zur 2. Offenlegung der Vorranggebiete noch weiterhin anhält und es vermutlich erst im nächsten Jahr zu einer Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der privaten Einwender (zahlreiche von der Bürgerinitiative) kommen werde.Des Weiteren teilte Pallinger mit, dass die von der Firma Tennet geplante unterirdische Verlegung der Stromtrasse von Nord nach Süd (Suedlink) noch nicht feststehe und ihm von daher keine Aussage zur Auswirkung auf den Windpark möglich ist.Die Mitteilung, dass sich die Feldmarkinteressentenschaft Bornhausen mit der Vorstellung des Flächennutzungsvertrages und des Gestattungsvertrages für Kabel- und Wegerechte bezüglich des Windparks Horenfeld auf ihrer nächsten Sitzung befasst, beschäftigt die Windkraftgegner indes sehr. Hier handelt es sich genau um das Windgebiet, dass nach Wünschen der Bürgerinitiative nicht realisiert werden soll.Wie die BI dazu mitteilte, gebe es schon seit längerer Zeit Vorverträge der Ackerflächen mit der WPD (einer Firma, die Windanlagen baut), und nun frage man die Gesamtheit der Feldmarkinteressenten, zu welchen Konzessionen man dort Wege nutzen oder neue Wege bauen kann.„Es fließt also Geld an alle Bauern und dass es schon seit zwei Jahren Vorverträge gibt, mache doch recht stutzig”, fasste Hans-Walter Pallinger zusammen.Eingeladen war auch Norbert Braun aus Dannhausen, der sich in Bad Gandersheim um alles, was auf dem Heber passiert, „kümmert”. Sein Wohnhaus in Dannhausen liegt übrigens 750 Meter vom nächsten Windrad auf dem Heber entfernt. Braun berichtete, dass auf dem Heber zwei kleinere Windräder zurückgebaut werden sollen und dafür voraussichtlich zwei Windräder neuester Technik von 250 Metern Höhe aufgebaut werden sollen. In Richtung Bad Gandersheim könnten zudem vier weitere Windräder entstehen.„Die „Riesenwindräder“ von 250 Metern Höhe, die von Seesen und von Engelade zu sehen sein werden, lassen die Gandersheimer nicht mehr ruhig schlafen”, heißt es dazu von Seiten der Windkraftgegner. Der Stadtrat Bad Gandersheims hat den Bau zwar abgelehnt, allerdings könnte der Landkreis Northeim das Stadtvotum überstimmen, denn dort liegt der Bauantrag des Betreibers vor.