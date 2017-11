„Wünsch! Dir! Was!“ im Bürgersaal

Seesen : Bürgersaal |

Gesangsensemble „das Xperiment“ gastiert am Freitag in Seesen – der Eintritt ist frei

„Weihnachtslieder im Herbst? Wollt ihr das wirklich singen?“ Nun ja: Das Ensemble würde es auf jeden Fall machen, wenn es so gewünscht wird. Sieben Jahre, neun Konzertprogramme, etwa 100 Konzerte und Auftritte sowie über 130 verschiedene Songs von Klassik bis Electro-Pop – seit Gründung des Vokalensembles „das Xperiment“ ist einiges passiert.

Grund genug, alles im aktuellen Programm Revue passieren zu lassen und in „Phase 10: WÜNSCH! DIR! WAS!“ eine Auswahl der vergangenen Jahre zu präsentieren. Dazu haben die Sängerinnen und Sänger rund um ihren Chorleiter André Wenauer eine Auswahl von 25 Stücken getroffen, die die Abwechslung im Repertoire der Gruppe, aber natürlich auch die Publikumslieblinge der letzten Jahre berücksichtigen.

Das Besondere: Da 25 Stücke die Konzertdauer sprengen würden, hat das Publikum vor Konzertbeginn die Möglichkeit, aus diesen Liedern seine Favoriten zu wählen. Jeder Besucher erhält im Foyer einen Stimmzettel, der ausgefüllt bis zehn Minuten vor Konzertbeginn abgegeben werden kann. Jeder Abend hat also die Möglichkeit, in der Zusammenstellung der Songs einzigartig zu werden und genau auf die Wünsche der Konzertgänger zugeschnitten zu sein.

Die Auswahl reicht dabei von Queens Kult-Song „Bohemian Rhapsody“ über „Skyfall“ von Adele bis hin zu „The World for Christmas“ von der schwedischen Real Group. Auch Filmmusik aus „Der Hobbit“ oder mehrere Medleys, die mittlerweile fester Bestandteil eines Xperiment-Programms geworden sind, stehen zur Wahl.

Mehr zum Programm und zur Abstimmung findet sich auf der Webseite des Ensembles (das-Xperiment.de) und – nicht unwichtig – Ausschnitte aus allen Stücken auf dem YouTube-Kanal der Gruppe.

„Phase 10: WÜNSCH! DIR! WAS!“ ist am Freitag, 3. November, um 20 Uhr im Saal des Jacobson-Hauses in Seesen zu erleben. Der Eintritt zu dem etwa zweistündigen Konzert (mit Pause) ist frei.