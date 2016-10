Lachen – Staunen – Emotionen: Jan Jokim gastiert im Saal des Bürgerhauses

Am Samstag, 12. November, um 19 Uhr ist es wieder soweit.

Der weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Goslarer Zauberkünstler Jan Jokim zeigt seine neue Zaubershow für Erwachsene und Kinder im Bürgersaal der Stadt Seesen. Schon im Dezember 2010 gastierte er dort mit einer weihnachtlichen Zaubershow für Kinder und Familien. Jan Jokim feierte kürzlich sein 35-jähriges Bühnenjubiläum als Zauberkünstler und ist seit 1981 im gesamten deutschsprachigen Raum mit seinen Zaubershows unterwegs. Sein besonderes Interesse gilt nach wie vor der Zauberkunst für Kinder und Familien, aber er tritt mit seinen verschiedenen Programmen auch bei Privat- und Firmenveranstaltungen sowie in Kleinkunsttheatern, Varietes und Abendshows auf. Ende Juli beendete er eine erfolgreiche 14-tägige Magic-Tour durch Rügen und startet nun mit seinem neuen Programm ‚Lachen-Staunen-Emotionen‘ in der Goethestadt Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) und in Seesen.Für Jan Jokim selbst ist Zauberkunst, egal ob für Kinder oder Erwachsene, immer anspruchsvolle Unterhaltungskunst. Für ihn kommt es stets darauf an, die Emotionen der Zuschauer zu wecken, sie zum Staunen und zum Lachen zu bringen. Jan Jokim legt bei seinen Shows Wert darauf, dass möglichst viele Zuschauer aktiv in das magische Geschehen eingebunden werden. Bei Kindern ist dies überhaupt kein Problem, weil sie alle dem Zauberkünstler helfen und assistieren wollen; natürlich geht Jan Jokim mit seiner über 35-jährigen Bühnenerfahrung gern darauf ein und freut sich, wenn ein Kunststück mit Hilfe der Kinder besonders gut gelingt.Kinder zahlen für die Zaubershow an der Abendkasse 5 Euro Eintritt, Erwachsene 12 Euro.