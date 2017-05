Zehn Jahre Wohngruppe Seesen

Lammetal GmbH feiert im Tom-Mutters-Weg magisch-unterhaltsamen, runden Geburtstag

„Einszweidrei, im Sauseschritt, Läuft die Zeit; wir laufen mit.“

Diese Zeilen aus Wilhelm Buschs Bildergeschichte „Julchen“ dürfte manch einem in den Sinn gekommen sein, als jetzt der „runde Geburtstag“ gefeiert werden konnte. Die Rede ist von der Wohngruppe Seesen der Lammetal GmbH (siehe Infokasten). Im April 2007 wurde sie im Tom-Mutters-Weg 1-2a in Seesen feierlich eingeweiht und besteht somit bereits seit zehn Jahren. Grund genug also, das Ereignis im gebührenden Rahmen zu feiern. Dazu hatten sich sage und schreibe rund 200 geladene Gäste auf dem Außengelände der Wohngruppe eingefunden.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe des Beobachters vom 26. Mai 2017.