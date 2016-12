Zum 28. Mal rockt es weihnachtlich

Christmas Rock am 17. Dezember – Dustpipe machen in diesem Jahr den Headliner

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Musicpoint Seesen als Jahresabschluss den berühmten Christmas Rock.

Am Sonnabend, 17. Dezember, steigt die Live-Musik Party der Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr wird die überregional bekannte Rockband Dustpipe als Hauptact spielen. Im Jahr 2017 werden die vier Musiker Mathe, Rainer, Tobi und Kiwi das 30-jährige Bühnenjubiläum der Band feiern und werden beim Christmas Rock schonmal einen Vorgeschmack abliefern.Die Kultband aus dem Ambergau findet seit Jahrzehnten immer wieder den Weg Live-Musik zu einer riesigen Party ausarten zu lassen. Eine Mischung aus Status Quo, der Spider Murphy Gang, Die Ärzte und Westernhagen bringt jeden zum Mitsingen und Tanzen! Auch beim alljährlichen Bornum Rock sorgen die Jungs jedes Jahr für Stimmung bis tief in die Nacht hinein. Am 17. Dezember spielen sie das erste Mal seit Langem beim Seesener Christmas Rock.Der Vorverkauf für den Christmas Rock ist bereits angelaufen. Die Tickets sind zum VVK-Preis von 10 Euro beim Getränke Stall und im La Plaza in Seesen und beim Musikhaus Funke in Osterode zu erwerben. Die Veranstaltung findet am 17. Dezember in der Aula Am Schulzentrum in Seesen statt, die Türen öffnen pünktlich um 18 Uhr. Der Musicpoint Seesen freut sich auch dieses Jahr wieder auf eine riesige Rock-Party in der Weihnachtszeit.Den kompletten Artikel können Sie in der Ausgabe vom 2. Dezember im Beobachter lesen.