Zweite Auflage von „Musik für Münchehof“

Musiker aus der Region am 5. November wieder in der „Villa Kuddelmuddel“

Nach dem großen Erfolg der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr wollen auch jetzt wieder Musiker aus Münchehof und aus der Region zusammen musizieren, um den Gästen einen unvergesslichen Konzertabend zu bescheren, und mit den Erlösen der Veranstaltung einen gemeinnützigen Verein oder ein ehrenamtliches Projekt zu unterstützen.

Initiator Ralf Eine war es, der vor einem Jahr mit seiner Idee, Laien und Profimusiker auf eine Bühne zu bringen, die Veranstaltung aus dem Boden stampfte, und damit in Münchehof ein Event der Extraklasse schuf.Vom Hobbymusiker bis zur wahren Musikkoryphäe wird auch an diesem Abend wieder alles vertreten sein, und die verschiedenen Geschmäcker des Publikums bedienen. Dabei werden viele Musikerpaarungen exklusiv für diesen Abend arrangiert, sodass auch die Protagonisten selbst auf das Resultat gespannt sind. Den Anfang macht wie im letzten Jahr Nadine Holzenleuchter, die in Begleitung von Stefan Röbbel am Klavier deutsche Pop-Songs zum Besten geben wird.Dorothea Uthe-Meier und Ralf Eine präsentieren anschließend klassische Folk-Songs und aktuellere Lieder. Auch Silas Freye wird wieder dabei sein und diesmal zusammen mit Ralf Eine musizieren. Neu in diesem Jahr treten die „Muckemacher“ aus Dankelsheim auf, die in sechsköpfiger und internationaler Besetzung mit Gesang, Gitarre und Percussion vor allem deutsche Schlager interpretieren wollen. Ralf Koschwitz, ein gebürtiger Münchehöfer, spielt heute in einer Joe Cocker-Coverband die Gitarre und wird zusammen mit Sängerin Rita Spaltenberger unter anderem mit Soul auftreten. „Reverend Blackwater“, vielen sicher besser bekannt als Reiner Nagel aus Windhausen, wird dem Publikum auf seiner Gitarre die Technik des Fingerpicking-Styles näher bringen. Und last but not least, sind auch die schon überregional bekannten Musiker Martin Schnella und Partnerin Melanie Mau wieder dabei, die Musik vom allerfeinsten bieten werden. Los geht das Event am 5. November um 19 Uhr in der „Villa Kuddelmuddel“. Karten für die Veranstaltung, deren Erlös komplett an die Jugendfeuerwehr Münchehof geht, gibt es für fünf Euro an der Abendkasse (Einlass ab 18.30 Uhr) und im Vorverkauf ab sofort in den Münchehöfer Geschäften Nortmann und Freise.