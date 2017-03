Frühlingstipps für Fahrzeughalter 

Der TÜV NORD Seesen gibt hilfreiche Tipps für den Frühlingsstart / Vorsicht walten lassen

Steigende Temperaturen, die Rückkehr der ersten Störche nach Deutschland und ein Blick auf den Kalender verraten: Der Frühling ist da.

Neben Autofahrern freuen sich besonders auch Motorradfans auf wärmere und hellere Tage. TÜV NORD in Seesen gibt zehn hilfreiche Tipps, wie Fahrzeughalter jetzt sicher und unbeschwert durch den Verkehr kommen.Gute Nachrichten für Oldtimer-Fans: Künftig können H- und Saisonkennzeichen kombiniert werden. Dies hat der Bundesrat im Februar beschlossen. Die neue Regelung erlaubt es Besitzern von Oldtimern mit H-Kennzeichen, ihr Fahrzeug auch für einen bestimmten Zeitraum zwischen zwei und elf Monaten anzumelden. „So fällt die ohnehin geminderte Kfz-Steuer nur für die Zeit an, in der der Wagen tatsächlich genutzt wird“, erläutert Frank Limberg, Leiter der TÜV-STATION Seesen.Mit einem H-Kennzeichen werden in Deutschland seit 1997 Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ ausgezeichnet. Für solche gilt oftmals eine geringere Kfz-Steuer. Um ein H-Kennzeichen beantragen zu können, braucht man ein Oldtimergutachten gemäß § 23 StVZO. Für dieses muss das Fahrzeug allerdings einige Voraussetzungen erfüllen: „Die Erstzulassung muss mindestens 30 Jahre zurückliegen. Des Weiteren wird ein gepflegter originaler oder originalgetreuer Zustand vorausgesetzt“, weiß Limberg. „Ist das der Fall, gilt das Fahrzeug als historisch erhaltenswert“.Wenn die Tage wärmer werden, haben Autohalter besonders mit ihnen zu kämpfen: Flecken von Vogelkot, Insekten und Baumharzen sehen nicht nur unschön aus, sie können auch dem Lack schaden. Unter den Flecken können feinste Risse im Lack entstehen. Die oberste Lackschicht kann quellen und mürbe werden. Vogelkot ist dabei besonders lackschädigend und sollte möglichst sofort mit Wasser entfernt werden. Harze, Insekten und Vogelkotreste entfernt man am besten mit speziellen Reinigungsmitteln, denn Hausmittel und scharfe Reiniger hinterlassen schnell Spuren oder Schäden am Lack. Um Problemen mit hartnäckigen Flecken vorzubeugen, empfiehlt sich eine regelmäßige Lackpflege.Wer mit seinem Wagen längere Fahrten plant, zum Beispiel in die Natur oder in den Osterurlaub, sollte sich von Anfang an auf eine mögliche Reifenpanne einstellen. Ein Notrad, ein Repair-Kit oder ein Ersatzrad können da schnelle Abhilfe leisten. Was ist jedoch der Unterschied zwischen diesen drei Schnellhelfern? Heutzutage verzichten viele Hersteller auf ein sperriges und schweres Reserverad im Auto. Stattdessen findet sich im Kofferraum häufig ein sogenanntes Notrad. Das Notrad ist kleiner und leichter als gewöhnliche Räder. So nimmt es weniger Platz ein und das geringere Transportgewicht hilft, Sprit zu sparen. Im Falle einer Reifenpanne dient das Notrad allerdings ausschließlich der Fahrt zur nächsten Werkstatt. Mit dem Notrad darf man nicht länger als nötig fahren. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 km/h, sonst kann es zu Schäden an der Achse kommen. Schnelle Abhilfe leisten auch modellspezifische Reparatur-Kits, die einige Autohersteller anstelle eines Not- oder Ersatzrads anbieten. Allerdings können diese nur bei kleineren Rissen oder Löchern bis sechs Millimeter Durchmesser zur temporären Wiederherstellung des Reifens eingesetzt werden.Von „O bis O“: – So lautet eine bekannte Formel für die Zeit, in der mit Winterreifen gefahren werden sollte. Gemeint ist der Zeitraum Oktober bis Ostern. Spätestens wenn die Außentemperatur dauerhaft über sieben Grad Celsius liegt, sollte man auf Sommerreifen umsteigen.Denn im Gegensatz zu Winter- oder Ganzjahresreifen sind die Fahreigenschaften von Sommerreifen gezielt auf die warme Jahreszeit ausgelegt. Sie sorgen für einen niedrigen Spritverbrauch, kürzere Bremswege und eine höhere Fahrstabilität – vorausgesetzt die Reifen verfügen über genügend Luftdruck und die richtige Profiltiefe. Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimeter verlangt. Die Winterreifen sollten an einem trockenen und kühlen Ort, aufgehängt oder gestapelt, aufbewahrt werden.Frühlingszeit ist Pollenzeit, Allergiker können jedoch aufatmen, wenn sie folgende Tipps beachten: Eine Klimaanlage mit Pollen- oder Aktivkohlefilter verhindert das Eindringen von Pollen ins Fahrzeug und hält den Großteil der Staubpartikel vom Innenraum fern. Um ihre Funktion einwandfrei zu erfüllen, müssen die Filter jedoch sauber sein. Denn besonders im Laufe des Winters setzen sich dort Staub, Ruß und Feuchtigkeit ab, die zur Vermehrung von Pilzen und Bakterien beitragen. Deshalb sollte der Innenraumfilter regelmäßig ausgetauscht werden. Nach einem Jahr oder 15.000 Kilometern empfiehlt sich ein Filterwechsel.Mit dem Frühling beginnt auch die Motorradsaison. Der Saisonstart bedeutet aber auch wieder vermehrt Unfälle – oft mit schweren Verletzungen und Toten. Wenn die Zweiräder wieder aus dem Winterschlaf erwachen, heißt es für alle Verkehrsteilnehmer: besonders aufpassen. Biker müssen sich erst wieder an ihre Maschinen gewöhnen, das richtige Gefühl und die nötige Kondition entwickeln.Autofahrer hingegen müssen wieder damit vertraut werden, dass da Verkehrsteilnehmer sind, die weniger gut geschützt, schlechter zu sehen sind und schneller als sie beschleunigen. Zu allen Fragen rund um Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr stehen die Experten der TÜV-Station Seesen zur Verfügung.