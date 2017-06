1. Runde im NFV-Pokal ausgelost

Mit einer Hammerpaarung beginnt die neue Saison im Krombacher Niedersachsenpokal: Zum Auftakt der ersten Runde empfängt der VfB Oldenburg am 19. Juli den frisch gebackenen Drittligisten SV Meppen zum ewig jungen Derby im Nordwesten Niedersachsens.

Dies ergab die Auslosung anlässlich der Sitzung des Verbandsspielausschusses im Haus 1 der Sportschule Barsinghausen. „Wir haben den Auslosungstermin extra so früh gelegt, damit die Vereine ihre Saisonvorbereitung besser planen können. Zudem haben wir jetzt mehr Spielraum für Verlegungen“, erklärte der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, Jürgen Stebani. Unter der Leitung von NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer fungierte Nadine Schuschel (Hannover) als Glücksfee. Eingeteilt waren die 28 Vereine in drei Töpfen, die nach regionalen Gesichtspunkten zusammengesetzt waren. Im Anschluss an die Paarungen der ersten Runde, die am 22. und 23. Juli fortgesetzt wird, zog die BWL-Studentin auch die Partien für das Achtelfinale. Dort trifft der Sieger aus der Partie Atlas Delmenhost gegen BSV SW Rehden auf den VfL Osnabrück, der ebenso wie der andere Finalist der abgelaufenen Saison, Lüneburger SK Hansa, zunächst ein Freilos hat.VfB Oldenburg – SV MeppenAtlas Delmenhorst – BSV RehdenSieger BW Hollage/VfL Oythe – TuS BersenbrückBV Cloppenburg – Spelle/VenhausVfL Oldenburg – SSV JeddelohSV Gehrden – Eintracht NortheimMTV Gifhorn – SSV VorsfeldeBovender SV – VfV/Bor. 06 Hildesh.Lupo Martini Wolfsb. – TSV HavelseArminia Hannover – TuS SulingenMTV Eintr. Celle – SVG Göttingen 071.FC Wunstorf – Germ. Egest./Langr.TSV Gellersen – Heeslinger SCTB Uphusen – SV Drochtersen/Assel1. Runde: 22./23. Juli;Achtelfinale: 29./30. Juli.